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الجزائر/الإمارات العربية المتحدة: سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الجزائر/الإمارات العربية المتحدة: سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، مع  سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سبع آل علي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما من خلال تبادل التجارب والخبرات وتفعيل اتفاقيات التوأمة بين البلدين.

وأوضح بيان للوزارة اليوم أن المحادثات تمحورت حول "تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التعليم والتكوين العالي والبحث العلمي"، حيث لاحظ الطرفان أن علاقات التعاون بين البلدين في هذا الميدان "لم ترق إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على "تفعيل اتفاقيات التوأمة البالغ عدد إحدى عشر وتحيينها"، بالإضافة إلى "تشجيع تبادل الزيارات للمسيرين والأساتذة الباحثين والعمل على وضع مشاريع وبرامج بحث مشتركة بغية الوصول إلى نتائج ملموسة لهذا التعاون ومفيدة للطرفين".

كما أبدى الطرفان يضيف البيان، "استعدادهما لتبادل الخبرات والتجارب البحثية في ميدان الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي والعلوم التطبيقية والتسيير والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والتسيير الاقتصادي وفي ميدان الاتصالات الفضائية، والاستفادة من التجربة الإماراتية بخصوص إنشاء الجامعات الخاصة وطرق اعتمادها وتسييرها".

وخلص اللقاء إلى الاتفاق حول "إنشاء لجان مشتركة للإسراع في وتيرة هذه العلاقات ومعادلة الشهادات ومتابعة وتقييم التعاون على أن يكون متوازنا في تبادل البعثات العلمية للأساتذة والطلبة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/الإمارات العربية المتحدة: سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 17:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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