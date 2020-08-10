الوزير الأول يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيد جون ديسروشر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.