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الوزير الأول يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيد جون ديسروشر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الاثنين، السيد جون ديسروشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه".

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الوزير الأول يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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