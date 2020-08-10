وزير الداخلية الاسباني يعرب عن ارادة بلده في تطوير التعاون مع الجزائر

الجزائر- أبرز وزير الداخلية لمملكة إسبانيا, السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إرادة بلده في تطوير التعاون مع الجزائر في شتى المجالات.

وأعرب السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن رغبة اسبانيا في "المضي قدما" في علاقاتها الثنائية مع الجزائر, مشيرا الى أنه نقل الى الرئيس تبون رسالة من طرف رئيس الحكومة الاسبانية السيد بيدرو سانتشيز عبر فيها عن "ارادة إسبانيا في التعاون مع الجزائر في شتى المجالات".

وأضاف الوزير الاسباني أنه أكد للرئيس تبون على "متانة" العلاقات بين الجزائر وإسبانيا "كبلدين صديقين", لافتا إلى أن اللقاء تناول "مجالات التعاون الثنائي لا سيما الامني بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة وأمن الطرقات والامن الحضري".

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وحسب ذات الوزير فان اللقاء كان من جهة أخرى فرصة للبحث عن سبل التعاون في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وتبادل الزيارات على "أعلى المستويات".

و يقوم وزير الداخلية لمملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام تدوم يوما واحدا.