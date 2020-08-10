وحضر القاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين بغداد دايج و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة الاقليمية كمال بلجود.
الرئيس تبون يستقبل بالجزائر وزير الداخلية الإسباني
أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 13:13 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بالجزائر وزير الداخلية لمملكة إسبانيا, السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام تدوم يوما واحدا.
كلـمات مفتـاحيــة :