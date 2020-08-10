تنسيق التعاون الامني و محاربة الجريمة المنظمة محور محادثات بين الجزائر واسبانيا -

ابتكار ومؤسسات ناشئة: ياسين المهدي وليد يقوم بزيارة عمل الى إيطاليا -

تخرج أربع دفعات جديدة من المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال -

وضع فرقة متعددة الاختصاصات لمكافحة تضخيم الفواتير -

تخرج دفعات من الضباط بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم بالرغاية -

الرئيس تبون يستقبل بالجزائر وزير الداخلية الإسباني -

وهران: ارتياح أصحاب المقاهي والمطاعم بالعودة التدريجية إلى النشاط -

الممثل الفكاهي بشير بن محمد في ذمة الله -

3 سنوات سجن ضد درارني و سنتين سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش -

الرئيس تبون يأمر بضرورة التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة -

عودة تدريجية الى مقاعد الجامعة تأخذ في الحسبان متطلبات الوضع الصحي -

ورشة اصلاح سوق الفن: العمل على تأسيس سوق فني حقيقي -

قسنطينة: اجلاء 310 رعية جزائرية من تركيا -

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين -

التشديد على وجوب إجراء إصلاحات عميقة على الخدمات الجامعية -

الفنانة القديرة نورية قزدرلي في ذمة الله -

الحوادث والاختلالات المسجلة مؤخرا : الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات -

انفجارفي بيروت: تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين وسط العاصمة اللبنانية -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -