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الرئيس تبون يستقبل بالجزائر وزير الداخلية الإسباني

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
الرئيس تبون يستقبل بالجزائر وزير الداخلية الإسباني

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بالجزائر وزير الداخلية لمملكة إسبانيا, السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام تدوم يوما واحدا.

وحضر القاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين بغداد دايج و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة الاقليمية كمال بلجود.

آخر تعديل على الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 13:34
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الرئيس تبون يستقبل بالجزائر وزير الداخلية الإسباني
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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