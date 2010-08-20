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3 سنوات سجن ضد درارني و 2 سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
3 سنوات سجن ضد درارني و 2 سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش

 الجزائر- أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين حكما ب3 سنوات سجن في حق الصحفي خالد درارني و سنتين سجن منها اربعة اشهر نافذة في حق الناشطين سمير بلعربي و موح سليمان حميطوش المتابعين بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح" .

كما سلطت المحكمة على المتهم الاول خالد درارني دفع غرامة مالية تقدر ب50.000 ألف دج.

و قد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يوم 3 اغسطس الفارط 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة . كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.

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و جرت المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة فيما يتواجد المتهمان الاخران بلعربي سمير و حميطوش تحت الرقابة القضائية.

آخر تعديل على الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 12:46
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3 سنوات سجن ضد درارني و 2 سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 12:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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