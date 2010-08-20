3 سنوات سجن ضد درارني و 2 سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعربي و حميطوش

كما سلطت المحكمة على المتهم الاول خالد درارني دفع غرامة مالية تقدر ب50.000 ألف دج.
و قد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يوم 3 اغسطس الفارط 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة . كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.
اقرأ أيضا : محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش
و جرت المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة فيما يتواجد المتهمان الاخران بلعربي سمير و حميطوش تحت الرقابة القضائية.