Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحوادث والاختلالات المسجلة مؤخرا : الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
الحوادث والاختلالات المسجلة مؤخرا : الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات

 الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لدى ترأسه يوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء, الحكومة ب"الإسراع" في استكمال التحقيقات الجارية حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة, والسهر على معاقبة الضالعين فيها "بكل حزم".

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية, أعقب الاجتماع, أن رئيس الجمهورية "عقب على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة, كالحرائق الغابية وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد", وأوعز للحكومة ب"الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية, مع إعلام الرأي العام بنتائجها, بالحجة الدامغة, والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم".

اقرأ أيضا :   بيان اجتماع مجلس الوزراء

وبهذه المناسبة, أخبر رئيس الجمهورية الوزراء, بأنه "تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية".

آخر تعديل على الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 09:01
كلـمات مفتـاحيــة :
الحوادث والاختلالات المسجلة مؤخرا : الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.10

تيارت : خيرة عماري أكبر معمرة بولاية تيارت في ذمة الله عن عمر يناهز 123 سنة

20.08.10

الفنانة القديرة نورية قزدرلي في ذمة الله

20.08.10

إضراب ميناء بجاية: استئناف وشيك للنشاط

20.08.10

الحوادث والاختلالات المسجلة مؤخرا : الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات

20.08.10

ولاية الجزائر تشدد على التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية بالشواطئ وفضاءات التسلية

20.08.09

انفجارفي بيروت: تجدد الاشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين وسط العاصمة اللبنانية

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.06

صيد بحري: مرسوم خاص لتنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات "قيد الإعداد"

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.06

وزيرة الثقافة توقع مع السفير الأمريكي على برنامج تنفيذي لحفظ و ترميم التراث