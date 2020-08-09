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وزير الداخلية الإسباني في زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 19:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
وزير الداخلية الإسباني في زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين

الجزائر - يقوم وزير الداخلية لمملكة إسبانيا، السيد فرناندو قرند مارلسكا غوميز، غدا الاثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام تدوم يوما واحدا، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة تأتي في إطار "التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين وستشكل فرصة لإثراء التبادل وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدائرتين الوزاريتين".

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وزير الداخلية الإسباني في زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 19:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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