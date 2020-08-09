سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستتكفل ب تشجيع تعددية المعلومة ونشرها -

وزير الداخلية الإسباني في زيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين -

قسنطينة: إطلاق حملة تحسيسية لحماية الثروة الغابية -

إيليزي : إطلاق ورشة السجاد التارقي ضمن برنامج ''كابدال ببلدية جانت -

الرابطة الأولى - شباب بلوزداد: علينا أن نكون في المستوى على كل الجبهات -

تنديد بإنشاء مقر للشبكة الافريقية للفرانكفونية بمدينة الدخلة المحتلة -

اتفاقية تعاون بين جامعة هواري بومدين ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية -

كورونا: 521 إصابة جديدة، 423 حالة شفاء و9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة -

الرابطة الأولى: منير زغدود يعطي موافقته المبدئية لتدريب نصر حسين داي -

الوقاية الصحية في صميم إصلاح منظومة الصحة العمومية -

حملات تطوعية على قدم وساق لتنظيف وإعادة البريق لشواطيء بومرداس -

ألو شرطة تطبيق ذكي للإبلاغ عن الجريمة باستعمال الهاتف المحمول -

فتح المساجد: الدعوى الى التقيد بالبروتوكولات الصحية -

تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا البحرية -

كرة القدم: وفاة المدرب الجزائري رشيد بلحوت في حادث مرور بفرنسا -

توقيف عصابة إجرامية لها علاقة بمحرضين في داخل وخارج البلاد -

هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة -

ورقلة: إتلاف أكثر من 2.300 نخلة بسبب الحرائق منذ مطلع السنة الجارية -

رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء -