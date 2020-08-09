تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا البحرية

الجزائر - تخرجت اليوم الأحد بالمدرسة العليا البحرية المرحوم المجاهد اللواء محمد بوتيغان بتمنفوست (الجزائر العاصمة) أربع دفعات جديدة بعنوان السنة الدراسية 2019 /2020 .

وأشرف على تخرج هذه الدفعات الجديدة التي حملت اسم شهيد الثورة التحريرية المجيدة "ورتال بشير" قائد القوات البحرية اللواء محمد العربي حولي.

وتتمثل الدفعات المتخرجة في الدفعة (28) لضباط دورة القيادة و الأركان والدفعة (34) لضباط دورة الإتقان وكذا الدفعة الرابعة لدورة ماستر تخصص اتصالات بحرية وميكانيك بحرية إلى جانب الدفعة 35 من التكوين الأساسي الموافقة للدفعة العاشرة نظام (أل.أم .دي ) في تخصصات، علوم الملاحة البحرية، اتصالات و أنظمة الأسلحة، ميكانيك بحرية، تسيير و إدارة الشؤون البحرية وكذا المحافظة البحرية.

وتضم هذه الدفعات في صفوفها أربعة أفراد من صنف الاناث وخمس (5) متربصين أجانب من جمهوريتي الكونغو والكاميرون.

وعقب تفتيش الدفعات المتخرجة من طرف اللواء قائد القوات البحرية، ألقى قائد المدرسة العليا البحرية اللواء عدنان الشريف كلمة ذكر فيها بالأهمية "الخاصة" التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمنظومة التكوين بوضع تحت تصرف المدرسة جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتكوين "نوعي"، منوها بالمناسبة بمستوى التكوين المحقق وكذا حجم الجهود المبذولة من أجل ترقيته حتى "يستجيب للمتطلبات التكنولوجية الراهنة".

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وحث قائد المدرسة في ختام كملته المتخرجين على التحلي بالأخلاق الحسنة و المثل العليا أثناء تأدية مهامهم و التثبت بالقيم النبيلة لشهداء ثورة التحرير المجيدة وأن يكونوا - كما أضاف- "خير ممثلين" للمجاهدين الأشاوس لجيش التحرير الوطني.

وبعد أن أدت الدفعات المتخرجة القسم و تسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين، تم تسليم واستلام العلم بين الدفعة المتخرجة والدفعة الصاعدة. وعقب ذلك وافق قائد القوات البحرية على تسمية الدفعة باسم الشهيد البطل "ورتال بشير" ليختتم الحفل باستعراض عسكري أدته الدفعات المتخرجة على وقع الموسيقى العسكرية. كما قامت وحدات عائمة ووحدات الطيران البحري بتنفيذ تمرين استعراضي بعنوان "الإنقاذ في البحر".

و بالمناسبة، تم تكريم عائلة الشهيد ورتال بشير من طرف قائد القوات البحرية. (