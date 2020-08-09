انفجار مرفأ بيروت: رئيس المجلس الدستوري يبعث ببرقية تعزية إلى نظيره اللبناني

الجزائر- بعث رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الدستوري اللبناني, القاضي طنوس مشلب, وذلك على إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت, وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر, حسب ما جاء يوم الاحد في بيان للمجلس.

وجاء في البرقية : "هالني وحز في نفسي, كما في نفوس الجزائريين أجمع, مشاهد الدمار الذي خلفه الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم الرابع من أوت الجاري, مخلفا عددا من الشهداء والمصابين, بالإضافة الى الخسائر المادية التي لحقت بالمباني والممتلكات".

وأضاف السيد فنيش": وأمام هذا الخطب الذي أصابنا جميعا, لا يسعني سيادة القاضي الموقر, الا أن أنحني أمام أرواح الشهداء الطاهرة, وأن أتقدم اليكم, أصالة عن نفسي وباسم كافة أعضاء المجلس الدستوري واطاراته وموظفيه, بأعمق عبارات التعازي والمواساة, وأن أعرب لكم عن تضامننا المطلق مع أهالي بيروت الغالية, وأن أتضرع الى الله تجلت قدرته, وعظمت رحمته, أن يتغمد أرواح الضحايا بكريم عفوه ومغفرته, وأن يشفي الجرحى, ويربط على قلوبكم وعلى قلوب أهاليهم المكلومة".

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كما أعرب رئيس المجلس الدستوري لنظيره اللبناني"عن يقينه وايمانه الشديدين بقدرة الأشقاء اللبنانيين على تخطي هذه الأوقات الصعبة, وعلى اعادة اعمار بيروت, لتعود الى سابق عهدها عاصمة للحياة ورمزا للأنفة و الشموخ".