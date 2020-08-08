تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا

و جرت مراسم تشييع الجنازة بحضور شخصيات سياسية و افراد من المجتمع المدني و محامين و صحفيين.
و جدد السيد صالح لبديوي لافراد عائلة الفقيدة جيزيل حليمي تعازي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث أشاد باسمه اشادة خاصة بالفقيدة, حسب ذات المصدر.
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و توفيت جيزيل حليمي المحامية المشهورة الملتزمة في النضال من اجل استقلال الجزائر من خلال دفاعها عن اعضاء جبهة التحرير الوطني لاسيما جميلة بوباشا, يوم 28 يوليو 2020 عن عمر ناهز 93 سنة.