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تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا

الجزائر- مثل سفير الجزائر بفرنسا السيد صالح لبديوي الجزائر في مراسم تشييع جنازة السيدة جيزيل حليمي التي جرت يوم الخميس بمقبرة "بير لاشيز" بباريس، حسبما اكدته وزارة الشؤون الخارجية يوم السبت في بيان لها .

و جرت مراسم تشييع الجنازة بحضور شخصيات سياسية و افراد من المجتمع المدني و محامين و صحفيين.

و جدد السيد صالح لبديوي لافراد عائلة الفقيدة جيزيل حليمي تعازي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث أشاد باسمه اشادة خاصة بالفقيدة, حسب ذات المصدر.

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و توفيت جيزيل حليمي المحامية المشهورة الملتزمة في النضال من اجل استقلال الجزائر من خلال دفاعها عن اعضاء جبهة التحرير الوطني لاسيما جميلة بوباشا, يوم 28 يوليو 2020 عن عمر ناهز 93 سنة.

آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 20:17
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تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 19:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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