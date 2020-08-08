كوفيد-19: مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي

وجاء في البيان :" في إطار مواصلة العمليات التضامنية بين الجزائر والدول الشقيقة والصديقة, خاصة في ظل الوضعية الصحية الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, أقلعت صباح يوم ال 08 أوت 2020 , طائرة عسكرية محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي الشقيق, إنطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك باتجاه القاعدة الجوية للإنتشار بتندوف".
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وأشار المصدر إلى أن هذه المساعدات الإنسانية المتمثلة في (31) طنا من المواد الغذائية والمعدات الطبية, الممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني, هي "سانحة تجدد من خلالها الجزائر عزمها على تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين, وتؤكد أيضا على مدى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للمساهمة بفعالية في مثل هذه العمليات الإنسانية".