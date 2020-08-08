إنعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد

الجزائر- يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, غدا الأحد, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي, حسب ما أفاد به, يوم السبت, بيان لرئاسة الجمهورية.

و يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع, "بحث و دراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالدخول الجامعي, و الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي", وفقا للمصدر ذاته.

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