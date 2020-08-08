Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

زلزال ميلة: حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تضامنها الكامل مع الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
زلزال ميلة: حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تضامنها الكامل مع الجزائر

الجزائر - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن تضامنها مع الجزائر إثر الزلزال الذي ضرب أمس الجمعة ولاية ميلة وعبرت عن ارتياحها "الكامل" لعدم تسجيل أية خسائر بشرية, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الخارجية الليبية.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية: "تعلن حكومة الوفاق الوطني عن تضامنها الكامل مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق إثر الزلزال الذي ضرب بلدية حمالة بولاية ميلة الجزائرية, كما تعبر عن ارتياحها الكامل لعدم تسجيل أية خسائر بشرية بين المواطنين بسبب هذا الزلزال وتؤكد ثقتها الكاملة في إدارة الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في التعامل مع هذه الحادثة, متمنية الرخاء والاستقرار للجزائر ودوام التقدم والازدهار للشعب الجزائري الشقيق".

 

اقرأ أيضا:       هزة أرضية ثانية بقوة 4،5 درجات بولاية ميلة

 

آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 16:45
كلـمات مفتـاحيــة :
زلزال ميلة: حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تضامنها الكامل مع الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.08

وزير النقل: "لا وجود لأي سلع خطيرة أو مواد متفجرة على مستوى موانئ الوطن"

20.08.08

سد بني هارون مزود بتجهيزات مضادة للزلازل تجعله قادرا على تحمل هزات أرضية "قوتها كبيرة"

20.08.08

الهزتان الأرضيتان بميلة: "الدولة تبقى متضامنة مع المواطنين في أي ظرف كان"

20.08.08

كوفيد-19: مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي

20.08.08

الهزتان الأرضيتان بميلة: ضرورة الإسراع في عملية إحصاء العائلات المنكوبة

20.08.08

إنعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.04

صناعة عسكرية: تسليم 1048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز