وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية: "تعلن حكومة الوفاق الوطني عن تضامنها الكامل مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق إثر الزلزال الذي ضرب بلدية حمالة بولاية ميلة الجزائرية, كما تعبر عن ارتياحها الكامل لعدم تسجيل أية خسائر بشرية بين المواطنين بسبب هذا الزلزال وتؤكد ثقتها الكاملة في إدارة الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في التعامل مع هذه الحادثة, متمنية الرخاء والاستقرار للجزائر ودوام التقدم والازدهار للشعب الجزائري الشقيق".
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زلزال ميلة: حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تضامنها الكامل مع الجزائر
أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 15:05 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 15 مرات
الجزائر - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن تضامنها مع الجزائر إثر الزلزال الذي ضرب أمس الجمعة ولاية ميلة وعبرت عن ارتياحها "الكامل" لعدم تسجيل أية خسائر بشرية, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الخارجية الليبية.
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