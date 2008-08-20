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الوقاية من كوفيد-19: تحديد قرار الفتح التدريجي للمساجد

  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرات
الوقاية من كوفيد-19: تحديد قرار الفتح التدريجي للمساجد

الجزائر - حدد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, نظام تنفيذ قرار الفتح "التدريجي والمراقب" للمساجد في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار وباء كوفيد-19,  حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات ال مسلحة  وزير الدفاع الوطني  التي أسداها خلال اجتماع ال مجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19  حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد  وذلك في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء".

وأوضح ذات المصدر أنه "في مرحلة أولى  وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي  وعددها 29 ولاية  لن تكون معنية إلا المساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1.000 مصلي وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابتداء من يوم السبت 15 أوت 2020  وعلى مدى أيام الأسبوع  باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط  إلى أن تتوفر الظروف الملائمة للفتح الكلي لبيوت الله  وذلك في مرحلة ثانية".

أما "في باقي الولايات وعددها 19 ولاية  التي رفع عنها الحجر الجزئي  فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1.000 مصلي  ابتداء من السبت 15 أوت 2020  بالنسبة للصلوات اليومية الخمس  وذلك على مدى كل أيام الأسبوع  باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر وال مغرب والعشاء فقط".

و في ذات السياق, أشار البيان إلى أنه "يجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد بموجب قرار من الوالي  يلصق عند مدخل المساجد وتحت رقابة وإشراف المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف  من خلال موظفي القطاع بالمساجد  واللجان المسجدية  وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية  وبمساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية".

وفي هذا الإطار  "يجب أن يوضع نظام وقائي مرافق من قبل الأطراف ال مكلفة بتنظيم هذه العملية  يشمل خصوصا: الإبقاء على منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة والأشخاص الاكثر عرضة للخطر , الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة, الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة, ارتداء الكمامة الواقية إجباريا, حمل المصلي على استعمال سجادته الشخصية".

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كما يتوجب أيضا "فرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل, تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام ال مسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور من أجل تفادي تلاقي المصلين, وضع محلول مطهر في متناول المصلين, منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح, التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم و الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية".

و لفت أيضا إلى أنه "سيظل الدخول إلى المسجد خاضعا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية".

و"يكلف الولاة بالسهر على فرض الامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية التي سيتم توضيحها  كلما دعت الحاجة  بموجب قرار ولائي  والقيام بعمليات فتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام ال محدد".

وجدير بالتوضيح أن "عدم الامتثال لهذه التدابير  أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى  سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني".

وبهذه المناسبة  تدعو الحكومة المصلين إلى "التجند والحرص بكل صرامة  على احترام القواعد ال محددة  من أجل الحفاظ على صحة الجميع وحماية أماكن الصلاة من أي خطر لانتشار الفيروس  والتصرف بانضباط ومسؤولية فرديا وجماعيا  لضمان السكينة في هذه الأماكن ال مقدسة والإبقاء عليها مفتوحة لفائدة المصلين", يضيف البيان الذي شدد على أن "الأمر في هذا الظرف الذي تطبعه أزمة صحية  يتعلق بجعل المسجد مثالا للتنظيم والانضباط بالنسبة لجميع المواطنين للحيلولة دون انتشار الوباء".

آخر تعديل على السبت, 08 آب/أغسطس 2020 15:47
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الوقاية من كوفيد-19: تحديد قرار الفتح التدريجي للمساجد
  أدرج يـوم : السبت, 08 آب/أغسطس 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرة   شارك

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