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زلزال ميلة: تعليمات لتكفل "فوري" بحاجيات المواطنين

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
زلزال ميلة: تعليمات لتكفل &quot;فوري&quot; بحاجيات المواطنين

الجزائر - أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات لتكفل "فوري" بحاجيات المواطنين قصد توفير "الدعم اللازم و الاستجابة الملائمة" بعد الهزتين الأرضيتين متوسطتي القوة التي سجلتا اليوم الجمعة بولاية ميلة، حسب ما علم لدى مصالح الوزير الأول.

و أشار المصدر نفسه أنه بالنسبة للسكنات المتضررة إثر الزلزالين فسيتم الشروع في "برنامج استعجالي لإعادة التهيئة الريفية".  كما يخص ذلك، حسب المصدر نفسه، الطرقات المتضررة التي ستتكفل بها فورا مصالح الأشغال العمومية.

كما طمأنت مصالح الوزير الأول بإشراك السلطات المحلية في تسيير هذه الكارثة لطبيعية.

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كما تنقل، حسب ما علم من نفس المصدر، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، كمال بلجود و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو  إلى عين المكان لمعاينة الأضرار التي تسبب فيها الزلزالان و بظروف التكفل بالمواطنين المتضررين.

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زلزال ميلة: تعليمات لتكفل "فوري" بحاجيات المواطنين
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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