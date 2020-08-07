رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية

الجزائر - أجري رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, حركة واسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية شملت تعيينات واستدعاء لوظائف أخرى وإنهاء مهام, حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد شملت هذه الحركة في سلك رؤساء المجالس القضائية, تعيين 17 رئيسا وتحويل 18 آخر وإنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضائي.

وفي سلك النواب العامين, تم تعيين 19 نائبا عاما وتحويل 17 آخر وإنهاء مهام 19 نائبا عاما.

كما أنهيت مهام السيد محمد طالب بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية لتكليفه بوظيفة أخرى.

وأوضح البيان أنه "قد روعيت في هذه الحركة عدة مقاييس لإعطاء نفس جديد للعمل القضائي وتحسين أداء المرفق العام للعدالة وإعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك القضاء".

وقد شملت هذه الحركة:

أ- في سلك رؤساء المجالس القضائية

- تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

مجلس قضاء ادرار : عبد الوافي خليفي

مجلس قضاء الأغواط : حسين فداني

مجلس قضاء أم البواقي : إيهاب خلوة

مجلس قضاء بجاية : علي نوخة

مجلس قضاء البليدة : محمد رقاد

مجلس قضاء البويرة : حورية زيلابدي

مجلس قضاء تامنغست : محمد جاب

مجلس قضاء تبسة : بوخميس قاسمي

مجلس قضاء تيارت : خالد حمال

مجلس قضاء تيزي وزو : عبد الرزاق بن سالم

مجلس قضاء الجزائر : مختار بوشريط

مجلس قضاء جيجل : عبد الحفيظ سميرة

مجلس قضاء سطيف : رشيد علان

مجلس قضاء سعيدة : سعيد سعد الله

مجلس قضاء قالمة : عبد الحميد بن موسى

مجلس قضاء قسنطينة : عيسي بسباسي

مجلس قضاء المدية : محمد قواردي

مجلس قضاء مستغانم : بن عومر بن خدة

مجلس قضاء المسيلة : عبد الحق بوكروح

مجلس قضاء ورقلة : محمد طالب

مجلس قضاء البيض : شريف لطروش

مجلس قضاء إليزي : کريم خالدي

مجلس قضاء برج بوعريريج : محمد قروابي

مجلس قضاء بومرداس : عبد الحكيم دعلاش

مجلس قضاء تندوف : عبد الله خلفاوي

مجلس قضاء تيسمسيلت : عبد الح

فيظ تبحريتي

مجلس قضاء الوادي : سليمان حمودي

مجلس قضاء خنشلة : أنعام الله صفي

مجلس قضاء سوق أهراس : مالك بخوش

مجلس قضاء ميلة : محمد بن رابح قاسمي

مجلس قضاء عين الدفلى : موسى بسايح

مجلس قضاء النعامة : احمد منصور

مجلس قضاء عين تموشنت : خيرة برياح

مجلس قضاء غرداية : مصطفي سماتي

مجلس قضاء غليزان : صالح شريفي

ب - إنهاء مهام الآتية أسماؤهم لتكليفهم بوظائف أخرى :

مجلس قضاء أم البواقي : مختار بوشريط

مجلس قضاء بجاية : حورية زيلابدي

مجلس أمام البليدة : عبد الرزاق بن سالم

مجلس قضاء تامنغست : عبد الوافي خليفي

مجلس قضاء تبسة : مالك بخوش

مجلس قضاء تيارت : رشيد علان

مجلس قضاء سطيف : محمد قروابي

مجلس قضاء سعيدة : عبد الحق بوكروح

مجلس قضاء قالمة : عيسى بسباسي

مجلس قضاء قسنطينة : عبد الحكيم دعلاش

مجلس قضاء المسيلة : أحمد منصور

مجلس قضاء ورقلة : محمد رقاد

مجلس قضاء تندوف : خالد حمال

مجلس قضاء تيسمسيلت : شريف لطروش

مجلس قضاء البيض : بن عومر بن خدة

مجلس قضاء إليزي : علي نوخة

مجلس قضاء سوق أهراس : مصطفى سماتي

مجلس قضاء غليزان : خيرة برياح.

ج - إنهاء مهام الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية :

مجلس قضاء أدرار : منور بن يمينة

مجلس قضاء الأغواط : محمد سعيدي

مجلس قضاء البويرة : إبراهيم العقون

مجلس قضاء تيزي وزو : إسماعيل قاري

مجلس قضاء الجزائر : جمال قاسمي

مجلس قضاء جيجل : عبد الخالق بن شيخ

مجلس قضاء المدية : عبد القادر شرقي

مجلس قضاء مستغانم : الطيب معروف

مجلس قضاء برج بوعريريج : مفتاح لعلاوي

مجلس قضاء بومرداس : منصف شلبي

مجلس قضاء الوادي : عبد الحميد وازن

مجلس قضاء خنشلة : أحمد بولسينة

مجلس قضاء ميلة : رابح حسين

مجلس قضاء عين الدفلى : فريدة بوعمران

مجلس قضاء النعامة : عبد القادر مولاي

مجلس قضاء عين تموشنت : محمد عبد الرزاق

مجلس قضاء غرداية : محمد بعلي.

د - في سلك النواب العامين : تعيين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :

مجلس قضاء ادرار : محمد بلعربي زحماني

مجلس قضاء الشلف : عمر قناوي

مجلس قضاء الأغواط : يسين مقلاتي

مجلس قضاء أم البواقي : اعمر بورايب

مجلس قضاء بجاية : أحمد ميهوبي

مجلس قضاء البليدة : نور الدين محبوبي

مجلس قضاء البويرة : شريف جعاد

مجلس قضاء تامنغست : الجمعي فرحاتي

مجلس قضاء تبسة : محمد جميل عيساوي

مجلس قضاء تلمسان : محمد شملال

مجلس قضاء تيارت : حميد طهير

مجلس قضاء الجلفة : محمد معمري

مجلس قضاء سطيف : عبد المجيد بلحاج

مجلس قضاء سعيدة : وافي بن يحي

مجلس قضاء سكيكدة : عز الدين تبيب

مجلس قضاء سيدي بلعباس : مصطفى بن عبد الله.

مجلس قضاء قسنطينة : موسى عثمان

مجلس قضاء المدية : عبد المجيد جباري

مجلس قضاء مستغانم : إسماعيل قديدر

مجلس قضاء المسيلة : محمد قصار

مجلس قضاء معسكر : محمد الأمين بشلاغم

مجلس قضاء ورقلة : عبد القادر بلعطرة

مجلس قضاء البيض : الحاج دشيرة

مجلس قضاء إيليزي : أحمد بوعتبة

مجلس قضاء برج بوعريريج : أحمد أمين بوغابة

مجلس قضاء بومرداس : عبد النور قاسي

مجلس قضاء الطارف : عمر قلالي

مجلس قضاء تيسمسيلت : ميمون قادري

مجلس قضاء الوادي : بلخير مرابط

مجلس قضاء خنشلة : مسعود حورة

مجلس قضاء سوق أهراس : فتحي احمد کبير

مجلس قضاء ميلة : لنور بن مهيدي

مجلس قضاء عين الدفلى : جمال نعيجاوي

مجلس قضاء النعامة : عمر سيدهم

مجلس قضاء عين تموشنت : مراد آيت شعلال

مجلس قضاء غليزان : عبد الكريم ميموني.

ومن جهة أخرى، أنهي رئيس الجمهورية مهام السيد محمد طالب بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية لتكليفه بوظيفة أخرى.