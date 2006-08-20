كوفيد-19: إجلاء 621 مواطنا جزائريا على متن رحلتين قادمتين من باريس خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر- وصل إلى مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) يومي 4 و5 أغسطس الجاري 621 مواطنا جزائريا على متن رحلتين قادمتين من باريس, وذلك في اطار برنامج المرحلة الثالثة من عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج, جراء انتشار فيروس كورونا, حسب ما صرح به يوم الخميس الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف.

وقال الناطق الرسمي: "تبعا لتصريحي بتاريخ 29 جويلية 2020 المتعلق ببرنامج المرحلة الثالثة من عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج الذي انطلق بتاريخ 4 أوت 2020، وصل إلى مطار الجزائر العاصمة ما مجموعه 621 مواطنا جزائريا على متن رحلتين من باريس يومي 4 و5 أوت الجاري".

ويتضمن البرنامج المحين للرحلات الجوية المتبقية لعملية الإجلاء إلى غاية 16 أوت الجاري :

- رحلة جوية من العاصمة واشنطن اليوم 6 أوت لإجلاء المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية نحو مطار الجزائر العاصمة.

- رحلة جوية جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) يوم 7 أوت مرورا بكل من لواندا (أنغولا)، ليبروفيل (الغابون) وأبيدجان (كوت ديفوار) نحو مطار الجزائر العاصمة.

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) يوم 7 أوت نحو مطار وهران.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) يوم 7 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من الدوحة (قطر) يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من الكويت يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من باريس (فرنسا) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 8 أوت.

- رحلة جوية من الخرطوم (السودان) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 8 أوت.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) يوم 8 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من جدة (المملكة العربية السعودية) يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من باريس (فرنسا) يوم 9 أوت نحو مطار الجزائر.

- رحلة جوية من لندن (المملكة المتحدة) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 9 أوت.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) نحو مطار قسنطينة يوم 9 أوت لإجلاء مواطنين عالقين بتركيا وبلدان أخرى، إضافة إلى المواطنين العالقين في سوريا ولبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم.

- رحلة جوية من مونتريال (كندا) نحو مطار الجزائر العاصمة يوم 10 أوت.

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) نحو مطار الجزائر يوم 10 أوت.

- رحلة جوية من نواقشوط (موريتانيا) مرورا بداكار (السنغال) نحو مطار الوادي يوم 10 أوت.

- رحلة جوية من الدوحة (قطر) نحو مطار عنابة يوم 11 أوت تخصص لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في العراق وعددهم 84 مواطنا إضافة إلى مواطنين آخرين عالقين في بلدان أخرى.

- رحلة جوية من إسطنبول (تركيا) إلى مطار وهران يوم 13 أوت.

- رحلة جوية من العاصمة واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) نحو مطار وهران يوم 13 أوت.

- رحلة جوية من دبي (الإمارات العربية المتحدة) نحو مطار قسنطينة بتاريخ 16 أوت.