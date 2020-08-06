اجتماع اللجنة التحضيرية للقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات: شنين يدعو برلمانات العالم للتضامن مع الشعب اللبناني

الجزائر - دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين, يوم الخميس في الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات, الى تضامن برلماني العالم مع الشعب اللبناني الذي يواجه تبعات الانفجار الذي وقع أول أمس مخلفا العديد من القتلى والجرحى.

وجاء في بيان للمجلس أنه وخلال هذا الاجتماع الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد, أكد السيد شنين على ضرورة "تضامن برلماني العالم عبر بيان يصدره الاتحاد البرلماني الدولي مع الشعب اللبناني الذي واجه انفجارا مهيبا أدى إلى فقدان عشرات الأرواح وآلاف الجرحى وأضرار مادية كبيرة وهو ما تم تبنيه بإجماع من الرؤساء المشاركين في هذا الاجتماع ".

كما عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال هذا الاجتماع التحضيري للقمة المزمع عقدها يومي 19 و20 أغسطس -حسب نفس البيان- على ضرورة "تعزيز العمل البرلماني المشترك في هذا السياق الاستثنائي لتعزيز التعاون بين الشعوب وترقية التضامن لما يحقق الامن والازدهار عبر ربوع العالم".