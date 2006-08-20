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تفجيرات بيروت : مساعدات جزائرية للبنان

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
تفجيرات بيروت : مساعدات جزائرية للبنان

الجزائر- أشرف الهلال الأحمر الجزائري, يوم الخميس, على عملية إرسال أزيد من 200 طن من المساعدات إلى لبنان ستكون مرفقة بطاقم من الهلال يضم مسعفين و مختصين في تسيير الكوارث لمساعدة هذا البلد الشقيق على تجاوز محنته اثر الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء بميناء بيروت مخلفا قتلى و جرحى.

و أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس لوأج أن  هناك أكثر من 200 طن  من المساعدات لفائدة الشعب اللبناني "لمؤازرته في محنته", مشيرة إلى أن "المساعدات تضم أغذية ومواد طبية وغيرها سيتم إرسالها عبر طائرات عسكرية بداية من مساء الخميس".

وفي ذات السياق, سيساهم الهلال الأحمر الجزائري -- تضيف السيدة بن حبيلس-- بإرسال فريق يضم عددا من المسعفين والمختصين في تسيير الكوارث "سيقومون بمساعدة لبنان في هذا الظرف الصعب".

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر يوم الاربعاء بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق بعد مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون, حسب بيان لرئاسة الجمهورية .

اقرأ أيضا :  رئيس الجمهورية يأمر بتقديم مساعدات فورية للشعب اللبناني الشقيق

 

و تشمل هذه المساعدات:

- أطقم من الأطباء والجراحين و رجال الحماية المدنية.

- مواد طبية وصيدلانية.

- مواد غذائية.

- خيم وأغطية وغيرها من المستلزمات.

كما ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار.

آخر تعديل على الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 19:02
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تفجيرات بيروت : مساعدات جزائرية للبنان
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 18:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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