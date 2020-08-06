تنصيب العميد يحي علي ولحاج رئيسا جديدا لأركان قيادة الدرك الوطني

الجزائر- تم يوم الخميس تنصيب العميد يحي علي ولحاج رئيساً لأركان قيادة الدرك الوطني, حسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاء في البيان أنه "تنفيذاً للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 جويلية 2020 المتضمن تعيين العميد يحي علي ولحاج في مهام رئيس أركان قيادة الدرك الوطني, أشرف العميد قواسمية نور الدين, قائد الدرك الوطني, في هذا اليوم 06 أوت 2020, على مراسم تنصيب العميد يحي علي ولحاج بصفته رئيساً لأركان قيادة الدرك الوطني".

وقد حث قائد الدرك الوطني, خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة "أركانات الدرك الوطني, ممثلين في رؤساء الهيئات المركزية, على طاعة رئيس أركان قيادة الدرك الوطني الجديد, تنفيذا لقانون الخدمة في الجيش الوطني الشعبي", داعيا إلى "تضافر الجهود والتعاون الوثيق بكل صدق وأمانة في أداء المهام الموكلة لمؤسسة الدرك الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطن" .

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كمـا توجّه العميد قواسمية --يضيف البيان-- بتهانيه إلى العميد يحي علي ولحـاج إثر توليه رسميا منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني, متمنياً له "التوفيق والنجاح في مهمته الجـديدة", منوها ب"قدراته القيادية والمهنية".