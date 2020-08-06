وزير الصحة يستقبل سفير مملكة بريطانيا بالجزائر

الجزائر- استقبل وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, يوم الخميس, بمعية الاستاذ اسماعيل مصباح, الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات, سفير مملكة بريطانيا بالجزائر, باري روبر لوين, حيث تناول الجانبان مختلف جوانب التعاون الثنائي في مجال الصحة, لاسيما في هذه الظروف التي اتسمت بتفشي جائحة كوفيد-19, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد بن بوزيد "عرض بالمناسبة الحالة الوبائية لوباء كوفيد-19 في الجزائر, كما سلط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف السلطات العليا للحد من انتشار الوباء والأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لاقتناء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19".

وخلال اللقاء الذي تم بمقر الوزارة, "امتدت المحادثات بين الجانبين إلى مدى جاهزية اللقاح لدى مخابر الانتاج البريطانية", حيث أشار الوزير إلى أن الجزائر "شرعت في عملية معاينة لمخابر الانتاج الرائدة في اللقاحات ضد الفيروسات الفيرولوجية الدولية".

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