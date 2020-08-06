حركة البناء تطلق مبادرة القوى الوطنية للإصلاح لتكون "قوة اقتراح"

الجزائر- أعلنت حركة البناء الوطني, يوم الخميس في بيان لها, عن إطلاق "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" لتكون "إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير".

وأوضح ذات المصدر أنه من أجل تحقيق هذا المسعى, فإن "فعاليات القوى الوطنية للإصلاح تعلن عن عقد لقاء لإطلاق مبادرتها وإعلانها للساحة الوطنية يوم 11 أغسطس الجاري بالجزائر العاصمة".

وتهدف المبادرة --يضيف البيان-- الى "بناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته وضمان تحصين هوية الامة وتعزيز الوحدة الوطنية, ودعم المكاسب الديمقراطية وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه وكذا المبادرة بإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني".

و أشار البيان الى أن "القوى الوطنية النزيهة والوفية لتطلعات الشعب، وبعد جهود ومساعي ولقاءات وورشات عمل شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية، أعلنت عن إطلاق هذه المبادرة لازالت مفتوحة أمام مكونات الساحة الوطنية".