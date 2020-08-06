Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حركة البناء تطلق مبادرة القوى الوطنية للإصلاح لتكون "قوة اقتراح"

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 15:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- أعلنت حركة البناء الوطني, يوم الخميس في بيان لها, عن إطلاق "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" لتكون "إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير".

وأوضح ذات المصدر أنه من أجل تحقيق هذا المسعى, فإن "فعاليات القوى الوطنية للإصلاح تعلن عن عقد لقاء لإطلاق مبادرتها وإعلانها للساحة الوطنية يوم 11 أغسطس الجاري بالجزائر العاصمة".

وتهدف المبادرة --يضيف البيان-- الى "بناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته وضمان تحصين هوية الامة وتعزيز الوحدة الوطنية, ودعم المكاسب الديمقراطية وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه وكذا المبادرة بإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني".

و أشار البيان الى أن "القوى الوطنية النزيهة والوفية لتطلعات الشعب، وبعد جهود ومساعي ولقاءات وورشات عمل شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية، أعلنت عن إطلاق هذه المبادرة لازالت مفتوحة أمام مكونات الساحة الوطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
حركة البناء تطلق مبادرة القوى الوطنية للإصلاح لتكون "قوة اقتراح"
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 15:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.06

مجلة الجيش تؤكد على "ضرورة إيجاد حل سلمي" للأزمة الليبية

20.08.06

كورونا: 571 إصابة جديدة, 436 حالة شفاء و 12 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.08.06

وزيرة الثقافة توقع مع السفير الأمريكي على برنامج تنفيذي لحفظ و ترميم التراث

20.08.06

تنصيب العميد يحي علي ولحاج رئيسا جديدا لأركان قيادة الدرك الوطني

20.08.06

الجزائر ترسل أزيد من 200 طن من المساعدات وطاقم من المسعفين ومسيري الكوارث إلى لبنان

20.08.06

وزير الصحة يستقبل سفير مملكة بريطانيا بالجزائر

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.04

صناعة عسكرية: تسليم 1048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة