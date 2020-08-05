الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي: كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية ببومرداس

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, من كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية ببومرداس, تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة, حسب ما ورد في الحصيلة العملياتية للفترة الممتدة من 1 إلى 4 أغسطس 2020, التي كشفت عنها, يوم الأربعاء, وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه في مجال مكافحة الإرهاب, فقد "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع ومواد متفجرة وأغراض أخرى ببومرداس".

أما فيما يتعلق بمحاربة التهريب والجريمة المنظمة, فإن مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود "حجزت (103.75) كيلوغرام من الكيف المعالج في تلمسان, كما تم توقيف (05) أشخاص وحجز بندقية (01) صيد و(18000) كبسولة خاصة ببنادق الصيد وحجز (1344) قرص مهلوس و(1304) وحدة من مختلف المشروبات و(3750) وحدة من مادة التبغ بتبسة, فيما تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات والمهلوسات تتكون من (09) أشخاص, وحجز (5040) قرص مهلوس بالجزائر العاصمة, إضافة إلى توقيف(05) أشخاص وحجز (23526) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي وعنابة".

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