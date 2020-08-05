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وفاة البروفيسور غرانغو: السيد جراد يشيد بأحد ابناء الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 18:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر- بعث الوزير الاول, عبد العزيز جراد, برقية تعزية لأقارب و اصدقاء الفقيد البروفيسور جون بول غرانغو الذي وافته المنية يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 99 سنة, واصفا اياه بأحد ابناء الجزائر.

وجاء في البرقية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة, نبأ وفاة البروفيسور جون بول غرانغو, احد اعمدة الطب بالجزائر, و الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالأعمال النبيلة حيث كرس حياته كلها خدمة لحرب التحرير الوطنية كمناضل من اجل القضية ثم بعدها خدمة لأبناء الجزائر كطبيب مختص في طب الاطفال".

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و أضاف الوزير الأول :"بهذه المناسبة الأليمة, لا يسعني إلا أن اتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل اصدقاء و اقارب الفقيد, بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة, راجيا المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 18:34
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وفاة البروفيسور غرانغو: السيد جراد يشيد بأحد ابناء الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 18:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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