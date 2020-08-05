انفجار مرفأ بيروت : الوزير الأول يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني

وجاء في البرقية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة, نبأ الكارثة التي أصابت لبنان الشقيق الذي شهد مرفأ عاصمته بيروت انفجارا عنيفا أودى بحياة الكثير من الضحايا وتسبب في جرح الآلاف من المواطنين وخلف خسائر مادية كبيرة".
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وأضاف الوزير الأول, "بهذه المناسبة الأليمة, لا يسعني إلا أن أشاطركم الآلام في هذا المصاب الجلل, وأن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الحكومة الجزائرية, ومن خلالكم إلى الأسر المصابة, بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف, داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان, كما أسأله سبحانه وتعالى, أن يعجل بشفاء الجرحى, ويحفظ الشعب اللبناني الشقيق من كل مكروه".