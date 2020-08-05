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انفجار مرفأ بيروت : الوزير الأول يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 17:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الأربعاء, ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد حسان دياب, وذلك على إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء وخلف أزيد من 100 قتيل وآلاف الجرحى.

وجاء في البرقية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة, نبأ الكارثة التي أصابت لبنان الشقيق الذي شهد مرفأ عاصمته بيروت انفجارا عنيفا أودى بحياة الكثير من الضحايا وتسبب في جرح الآلاف من المواطنين وخلف خسائر مادية كبيرة".

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وأضاف الوزير الأول, "بهذه المناسبة الأليمة, لا يسعني إلا أن أشاطركم الآلام في هذا المصاب الجلل, وأن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الحكومة الجزائرية, ومن خلالكم إلى الأسر المصابة, بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف, داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان, كما أسأله سبحانه وتعالى, أن يعجل بشفاء الجرحى, ويحفظ الشعب اللبناني الشقيق من كل مكروه".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 17:29
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انفجار مرفأ بيروت : الوزير الأول يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 17:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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