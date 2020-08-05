انفجار مرفأ بيروت : الوزير الأول يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني

اجتماع لدراسة تعويض المتضررين من حرائق الغابات -

فلاحة: الابقاء على نقاط تخزين الحبوب مفتوحة للفلاحين لغاية نهاية سبتمبر -

الجزائر: افتتاح مرحلة الانتقالات الصيفية في ظرف استثنائي -

كورونا: 551 إصابة جديدة, 427 حالة شفاء و13 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية: إصابة جزائريين اثنين بجروح طفيفة إثر انفجار بيروت -

غابات : الحرائق تتلف 9165 هكتار إلى غاية الاثنين الماضي -

542 تدخل عبر شبكات الصرف الصحي خلال يومي عيد الأضحى -

وزارة الدفاع الوطني: اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي بالخارج ولا يتواجد في حالة فرار -

تضامن دولي واسع مع لبنان على إثر انفجار مرفأ بيروت -

وكالة عدل توقع بروتوكول اتفاق مع سيال لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب -

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب -

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة -

وفاة خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال: تعازي رئيس الجمهورية -

الجزائر/البنك الدولي: استعراض التعاون الثنائي -

وزارة الخارجية: لا يوجد إلى حد الساعة جزائري من بين ضحايا انفجار بيروت -

أسواق الغاز: سوناطراك تُسيّر الوضع بفضل المرونة المنصوص عليها في عقودها -

انفجارات بيروت: رئيس الجمهورية يبعث ببرقية تعزية -

الصحراء الغربية: زيادة المغرب لتسلحه مصدر تهديد لدول المنطقة دون استثناء -

لجنة معاينة باشرت التحقيق في ظروف وقوع حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب بعين آزال -