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الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية: إصابة جزائريين اثنين بجروح طفيفة إثر انفجار بيروت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية: إصابة جزائريين اثنين بجروح طفيفة إثر انفجار بيروت

الجزائر - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية, يوم الأربعاء, عن إصابة مواطنين جزائريين اثنين (02) بجروح طفيفة إثر حادث الانفجار الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت (لبنان), وأكدت أنه "لم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح له, "بعد تصريحي الأولي ساعات عقب الانفجار الذي هز عشية أمس 4 أغسطس مرفأ بيروت, تأكد لدينا اليوم إصابة مواطنين جزائريين اثنين (02) بجروح طفيفة ولم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت".

وأوضح ذات المسؤول أن "منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة (03) مواطنين جزائريين أصيبت بأضرار جسيمة, فيما تعرضت أملاك ثلاثة (03) مواطنين جزائريين آخرين ومقر سفارتنا في بيروت وإقامة السفير بأضرار طفيفة جدا (تحطم زجاج بعض النوافذ)".

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وأشار السيد بن علي شريف إلى أن "نتائج هذا الانفجار المأساوي تبقى محل متابعة من قبل ممثليتنا الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان الشقيق".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 16:32
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الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية: إصابة جزائريين اثنين بجروح طفيفة إثر انفجار بيروت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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