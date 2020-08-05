جراد يترأس اجتماعا وزاريا لدراسة كيفيات وسبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات

الجزائر - يترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا وزاريا مخصصا لدراسة كيفيات و سبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات و كذا الامكانيات المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة التي مست العديد من المناطق عبر الوطن.

و يحضر هذا الاجتماع وزراء كل من المالية و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و المدينة الى جانب المدراء العامين للغابات و الحماية المدنية.

و قال السيد جراد في تصريح للصحافة قبيل انطلاق اشغال هذا الاجتماع أن "هذا الاجتماع سيخصص لبحث اخر تطورات الوضع المنجر عن حرائق الغابات التي مست السكان في بعض المناطق الريفية عبر الوطن و كذا بحث انعكاسات هذه الظاهرة على المحيط الريفي والساكنة ". وأضاف السيد جراد "سنعكف أيضا خلال هذا الاجتماع على تقييم الخسائر المادية التي تسببت فيها هذه الحرائق (..) و الحمد لله لم تنجر عنها أية خسائر بشرية ".

و تابع "سنتحدث ايضا بحضور وزراء كل القطاعات المعنية عن الوسائل المتاحة حاليا لتسخيرها لمواجهة هذه الحرائق", مؤكدا "توفر الوسائل للتقليل من حدة هذه الازمة الظرفية".

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و قال الوزير الأول أن اجراءات هامة ستتمخض عن هذا الاجتماع سيما تلك المتعلقة بالتعويضات المادية و المالية الخاصة بالمتضررين من هذه الحرائق التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.