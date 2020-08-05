الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني

و جاء في البيان " اجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر الأربعاء اتصالا هاتفيا مع أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للإطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب يوم الثلاثاء مرفأ بيروت، وأسفر عن عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة".
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وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية جدد بهذه المناسبة لأخيه الرئيس ميشال عون تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وأكد له من جديد تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة".