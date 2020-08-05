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الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 14:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر الاربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب يوم الثلاثاء مرفأ بيروت , حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان " اجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر الأربعاء اتصالا هاتفيا مع أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للإطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب يوم الثلاثاء مرفأ بيروت، وأسفر عن عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة".

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وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية جدد بهذه المناسبة لأخيه الرئيس ميشال عون تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وأكد له من جديد تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة".

آخر تعديل على الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 15:26
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الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 14:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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