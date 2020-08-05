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انفجار في مرفأ بيروت: رئيس المجلس الشعبي الوطني يبعث ببرقية تعزية الى نظيره اللبناني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 14:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

 الجزائر- بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد سليمان شنين، برقية تضامن وتعزية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد نبيه بري، على إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وما خلفه  من ضحايا وجرحى وخسائر .

وجاء في البرقية : "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر، وأمام هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة التي هزت لبنان وكل أصدقائه، أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني، باسمي وباسم كافة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بأحر عبارات التعازي والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان ويشمل المصابين بعافيته وشفائه".

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وأضاف : "لا يفوتني أن أعبر لسيادتكم عن أصدق مشاعر التعاطف والتضامن في هذه المحنة العصيبة مع الشعب اللبناني الشقيق ومع إخواننا اللبنانيين الذين فقدوا أحبتهم جراء هذه الفاجعة، واسأل الرحمة للبنان وأهله، ونحن كلنا ثقة أن لبنان سيخرج، كعادته، منتصرا من هذا البلاء".

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انفجار في مرفأ بيروت: رئيس المجلس الشعبي الوطني يبعث ببرقية تعزية الى نظيره اللبناني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 14:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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