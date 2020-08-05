انفجار في مرفأ بيروت: رئيس المجلس الشعبي الوطني يبعث ببرقية تعزية الى نظيره اللبناني

542 تدخل عبر شبكات الصرف الصحي خلال يومي عيد الأضحى -

وزارة الدفاع الوطني: اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي بالخارج ولا يتواجد في حالة فرار -

تضامن دولي واسع مع لبنان على إثر انفجار مرفأ بيروت -

وكالة عدل توقع بروتوكول اتفاق مع سيال لضمان تزويد أحيائها بالماء الشروب -

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت لـ100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب -

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة -

وفاة خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال: تعازي رئيس الجمهورية -

الجزائر/البنك الدولي: استعراض التعاون الثنائي -

وزارة الخارجية: لا يوجد إلى حد الساعة جزائري من بين ضحايا انفجار بيروت -

أسواق الغاز: سوناطراك تُسيّر الوضع بفضل المرونة المنصوص عليها في عقودها -

انفجار في مرفأ بيروت: رئيس الجمهورية يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى نظيره اللبناني -

الصحراء الغربية: زيادة المغرب لتسلحه مصدر تهديد لدول المنطقة دون استثناء -

لجنة معاينة باشرت التحقيق في ظروف وقوع حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب بعين آزال -

عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة -

تكريم مجموعة من محاميي جبهة التحرير الوطني الخميس -

كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة -

الفريق شنقريحة ينصب العميد قواسمية قائدا جديدا للدرك الوطني -

صناعة النسيج: 695 مؤسسة تكوينية تضمن التكوين في الشعبة -

صناعة عسكرية: تسليم 1048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز -