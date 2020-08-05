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وزارة الدفاع الوطني: اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي بالخارج ولا يتواجد في حالة فرار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
وزارة الدفاع الوطني: اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي بالخارج ولا يتواجد في حالة فرار

الجزائر - فندت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها اليوم الأربعاء، "بشكل قطعي"، المعلومات الكاذبة التي تداولها بعض "أشباه الصحفيين المأجورين" والتي تزعم بأن اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، كان في "حالة فرار" بالخارج، مؤكدة أنه استفاد من تكفل طبي للعلاج في بلد أوروبي وأنه عاد أمس الثلاثاء إلى أرض الوطن.

وجاء في البيان: "تناقل بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن والذين يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، معلومات كاذبة من نسج خيالهم تزعم بأن اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، كان في حالة فرار بأحد البلدان الأوروبية وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية".

وعليه، فإن وزارة الدفاع الوطني "تفند بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين، هم أنفسهم متابعون قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة".

كما تؤكد أن اللواء مفتاح صواب "استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على مستوى أحد المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فيفري 2020 وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر إلى أن عاد يوم أمس 04 أوت 2020 إلى أرض الوطن بعد أن نصحه أطباؤه المعالجون باستكمال العلاج على مستوى المستشفى المركزي للجيش محمد الصغير النقاش بعين النعجة".

وخلص البيان إلى أن وزارة الدفاع الوطني التي "تندد مرة أخرى بمثل هذه الممارسات الخبيثة، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هؤلاء الأشخاص قضائيا".

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الدفاع الوطني: اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي بالخارج ولا يتواجد في حالة فرار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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