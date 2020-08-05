وفاة خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال: تعازي رئيس الجمهورية

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء برسالة تعزية و مواساة الى عائلة الشيخ التيجاني إبراهيم أنياس خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال الذي وافته المنية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "على إثر وفاة الشيخ التيجاني إبراهيم أنياس خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال، طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية و مواساة إلى عائلة الفقيد، وكافة أتباع و مريدي التيجانية، نوه فيها بخدماته الجليلة في نشر الإسلام و قيم التسامح والوسطية".

"وتضرع سيادته إلى العلي القدير أن يتغمد الخليفة الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وشيوخ وطلبة الطريقة التيجانية و أتباعها في السنغال وجميع مريديها في العالم جميل الصبر والسلوان"، يضيف البيان.

وفاة الشيخ أحمد تيجاني نياس .."خسارة كبيرة للطريقة التيجانية عبر العالم"

الأغواط - أكد الخليفة العام للطريقة التيجانية بعين ماضي (ولاية الأغواط) الشيخ محمد بن علي العرابي اليوم الثلاثاء أن وفاة خليفة التيجانيين في مدينة باي (السنغال) المقدم الشيخ أحمد نياس تعد "خسارة كبيرة للطريقة التيجانية عبر ربوع العالم أجمع".

وأشار الشيخ محمد بن علي العرابي في تصريح لوأج أنه تلقى خبر وفاة هذه الشخصية "المرموقة بكل أسى وألم" وأنه خلف في نفسه "جرحا عميقا وأثرا بالغا".

وقال الشيخ بالعرابي أن الفقيد "كان بحق العالم العامل بتقوى الله وطاعته" مضيفا أنه يكفيه فخرا انه ابن العالم الأجل الحاج إبراهيم ابن عبد الله نياس السنغالي، حيث ساهما معا في الدعوة الصادقة لله ونشر تعاليم الإسلام في دولة السنغال الشقيقة.

وأضاف أن الفقيد كان له "دور كبير جدا" في إحلال السلم والسلام داخل دولته وفي ربوع قارة أفريقيا نظرا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها والتي استغلها في لعب دور الوساطة والصلح بين مختلف الفرقاء، معطيا بذاك مثالا حقيقيا عن الإسلام الذي يدعو للسماحة والسلم والسلام.

وقال الشيخ بالعرابي كذلك أن الفقيد قد بلغ هذه "المكانة الرفيعة" بعد تلقيه تعليما أكاديميا في عدة معاهد عالية لتدريس الفقه والأصول إضافة إلى إصداره لعديد الكتابات التي تشرح الطريقة التيجانية وتبسطها وتنشرها عبر العالم.

ويتواجد مقر الطريقة التيجانية بعين ماضي (ولاية الاغواط) الواقعة جنوب الجزائر حيث يعد الشيخ محمد بن علي العرابي الخليفة العام لهذه الطريقة التي تؤدي ادوارا روحية واجتماعية .