وزارة الخارجية: لا يوجد إلى حد الساعة جزائري من بين ضحايا انفجار بيروت

الجزائر - أعلنت وزارة الخارجية أنه لا يوجد إلى حد الساعة أي مواطن جزائري من بين ضحايا حادث الانفجار الذي هز اليوم الثلاثاء مرفأ بيروت.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية انه "حسب المعلومات المتوفرة لدينا لحد الساعة، فإنه لا يوجد أي مواطن جزائري من بين ضحايا حادث الإنفجار الذي هز عشية اليوم 4 أوت مرفأ بيروت، بينما سجلنا إصابة مواطن جزائري بجروح طفيفة".

وأضاف قائلا "بلغتنا معلومات، لم تؤكدها بعد السلطات الصحية اللبنانية لسفارتنا ببيروت، عن إمكانية تواجد مواطن جزائري آخر في أحد مستشفيات بيروت".

وأشار إلى أن الاتصال "قائم" بين مصالح السفارة والسلطات اللبنانية "للتأكد من هذا الخبر والوقوف على آثار الانفجار بالنسبة لأعضاء جاليتنا في لبنان".

وذكر أن السفارة الجزائرية في بيروت تدخلت لتقديم يد المساعدة اللازمة لمواطنين جزائريين أصيب مسكنيهما بأضرار مادية إثر هذا الانفجار.

وأكد في الختام ان مصالح السفارة "مجندة و في تواصل مستمر مع أعضاء جاليتنا للاستجابة لأي طلب مساعدة قد يصدر منهم في هذا الظرف الصعب الذي تشهده لبنان الشقيقة".