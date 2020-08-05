احتجاج من الزاوية التيجانية الكبرى بشان كيفية تداول خبر وفاة احمد التيجاني انياس

الجزائر - تلقت سلطة ضبط السمعي البصري احتجاجا من الزاوية التيجانية الكبرى بعين ماضي بولاية الاغواط تتأسف فيه على الكيفية التي بث بها التلفزيون العمومي خبر وفاة السيد احمد التيجاني انياس و كذا طريقة تداوله من قبل بعض القنوات الاخرى التي اعتبرت هذا الأخير الخليفة العام للطريقة التيجانية و أن والده المرحوم الشيخ ابراهيم انياس هو مؤسسها.

وأوضح بيان لسلطة ضبط السمعي البصري مساء يوم الثلاثاء ان الزاوية التيجانية الكبرى تؤكد بان "منصب الخليفة العام لطريقة التيجانية دون أي تخصيص هو لقب الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم و شيخ جميع الزوايا و هو منصب و مرتبة روحية يختص بها أحفاد الشيخ احمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية و هو حاليا السيد علي بلعرابي التيجاني الذي ينحدر من نسل الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية و الذي أوصى بان يكون موطن ذريته من بعده الجزائر".

وأشارت الى أن "المرحوم أحمد التيجاني أنياس هو أحد خلفاء الطريقة التيجانية في ربوع دولة السنغال و معروف بخدماته الجليلة في نشر الاسلام و المنافحة على قيم التسامح و الوسطية كما هو الحال بالنسبة لوالده المرحوم الشيخ ابراهيم انياس".

وأعربت الزاوية التيجانية الكبرى وفق بيان سلطة ضبط السمعي البصري عن "أسفها للارتجالية في تناول مثل هذه المواضيع ذات الاهمية البالغةو في هذه الظروف الاقليمية و الوطنية الخاصة سيما ان الخبر تم بثه عبر قناة عمومية وطنية".

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كما أعربت الزاوية عن" امتعاضها الشديد و ادانتها البالغة أمام هذه الاخبار غير مسؤولة التي تضر بالمرجعية الوطنية و بمكتسباتها التي اسس لها عبر العصور رجال هذا الوطن المفدى "، حسب بيان سلطة ضبط السمعي البصري.

وأضاف البيان أن الخلافة العامة للطريقة التيجانية إعتبرت الاخطاء التي تسللت الى الخبر "انزلاقا خطيرا في الوقت الحساس الذي كثرت فيه المؤامرات لضرب الاصلاحات التي تقوم بها الدولة الجزائرية و التي لا نشك في اعتزازها بالطريقة التيجانية و ايلائها دائما الرعاية الخاصة و العناية البالغة كونها فاعل أساسي في المجال الروحي و الثقافي و الاجتماعي لوطننا الغالي الجزائر و في العالم اجمع".

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري على "ضرورة التحري و التحقق في نشر اخبار تتعلق بمسائل ذات بعد روحي و اجتماعي و ثقافي ذات أهمية بالغة بالنسبة للوطن".