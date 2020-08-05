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وفاة البروفيسور جون بول قرنقو: تعزية وزير الصحة  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 08:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - عبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد،  ن تأثره العميق إثر وفاة البروفيسور جون بول قرنقو، مشيرا الى أنه كان أحد كبار الممارسين الطبيين الذين ضحوا من أجل الجزائر وساندوا استقلالها. 

وقال الوزير في رسالة تعزية أنه "تلقى بمزيد من الأسى والتأثر نبأ وفاة الاستاذ جون بول قرنقو، أحد كبار الممارسين الطبيين الذين ضحوا من أجل الجزائر، وهو الذي ساند ثورة التحرير واستقلال بلادنا".     

وأضاف أن الفقيد "كان له الأثر الكبير في تطوير المنظومة الصحية الجزائرية بفضل الاعمال والانشطة في مجال الطب"، مؤكدا ان "طلبته لن ينسوا ما قدمه لهم من دروس وخبرات علمية".

كما أكد أن "مختلف أنحاء الجزائر و ولاياتها تذكره عندما كان يجوب كل شبر منها للإشراف على الانشطة الوقائية، خاصة في مجال طب الاطفال".

وكان جون بول قرنقو أحد أعمدة الصحة العمومية في الجزائر قد توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ال99 سنة.

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وفاة البروفيسور جون بول قرنقو: تعزية وزير الصحة  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 08:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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