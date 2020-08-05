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انفجار في مرفأ بيروت: رئيس الجمهورية يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى نظيره اللبناني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 08:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
انفجار في مرفأ بيروت: رئيس الجمهورية يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى نظيره اللبناني

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقية  تضامن و تعزية و مواساة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، العماد ميشال عون، على إثر الانفجار الذي هزّ مساء يوم الثلاثاء مرفأ بيروت، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان : "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية. وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان و يشمل المصابين بعافيته وشفائه، و يجنب الشعب اللبناني الشقيق كل مكروه".

وأضاف رئيس الجمهورية : "و إذ أجدد لفخامتكم تضامن الجزائر أمام هذه الفاجعة الكبرى ووقوفها إلى جانبكم، أرجو أخي العزيز أن تتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".

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انفجار في مرفأ بيروت: رئيس الجمهورية يبعث ببرقية تعزية ومواساة الى نظيره اللبناني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 08:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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