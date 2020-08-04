عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة

وجاء في البيان: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المزيد من برقيات التهاني، وردت تباعا من السادة رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة التالية:
- حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية
- عبد الله الثاني إبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
- روش مارك كريستيان كابوري, رئيس بوركينا فاسو
- فور ايسوزيمنا غناسيغبي, رئيس جمهورية الطوغو
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كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة مماثلة من السادة:
- الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
- رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي
- وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، رولا دشتي
- رؤساء مجلس الوزراء اللبناني السابقين، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام".