عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة عيد الأضحى المبارك, المزيد من برقيات التهاني التي وردت من رؤساء وملوك عدة دول شقيقة وصديقة, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.