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عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة

 الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة عيد الأضحى المبارك, المزيد من برقيات التهاني التي وردت من رؤساء وملوك عدة دول شقيقة وصديقة, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المزيد من برقيات التهاني، وردت تباعا من السادة رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة التالية:

- حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

- عبد الله الثاني إبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

- روش مارك كريستيان كابوري, رئيس بوركينا فاسو

- فور ايسوزيمنا غناسيغبي, رئيس جمهورية الطوغو

اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

  كما تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة مماثلة من السادة:

- الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

- رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي

- وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية

والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، رولا دشتي

- رؤساء مجلس الوزراء اللبناني السابقين، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام".

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 19:52
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عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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