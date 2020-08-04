حادث انهيار جزئي لنفق بمنجم بعين أزال: الوزير الاول يقدم تعازيه الى عائلتي الضحيتين

الجزائر- بعث الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء, برسالة تعزية الى عائلتي العاملين اللذين توفيا في انهيار نفق بمنجم الزنك, شرق مدينة عين أزال, بولاية سطيف, معبرا من خلالها عن "خالص التعازي وأصدق المواساة" إثر هذا الحادث الأليم.

وجاء في رسالة التعزية: "إثر الحادث الأليم, بعد انهيار نفق بمنجم الزنك بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال, بولاية سطيف, الذي أودى بحياة عاملين وإصابة الثالث, يتقدم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, بأخلص التعازي وأصدق المواساة لعائلتي الضحيتين, راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحهما في جنة الفردوس, كما يتمنى الشفاء العاجل للعامل المصاب".

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد كلف وزير المناجم, السيد محمد عرقاب, بالتوجه الى مدينة عين أزال ليتابع عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن الحادث وتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم.

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وتفيد التحقيقات الاولية ان سبب الانفجار يعود الى خطأ في استعمال المتفجرات المستخدمة عادة في استخراج المواد غير الحديدية.