السيد جراد يعبر عن بالغ تأثره إثر وفاة الوزير الاسبق للشؤون الدينية امحمد بن رضوان

الجزائر - أعرب الوزير الاول عبد العزير جراد عن "بالغ تأثره" إثر وفاة وزير الشؤون الدينية الأسبق أمحمد بن رضوان يوم الاثنين عن عمر ناهز ال70 سنة.

وجاء في برقية التعزية التي بعث بها الوزير الاول الى أسرة الفقيد : "يتكافأ لدى المؤمن الحزن على الفراق بالأمل في النعيم عندما يقضي قدره تعالى وفي أيام أقرب ما يكون فيها العبد إلى ربه وتلك هي سنة الله في خلقه".

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وأضاف : "بمثل هذه المشاعر المستمدة من ديننا الحنيف، تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ ما أصابكم بوفاة المغفور له بإذن الله، السيد امحمد بن رضوان، وزير الشؤون الدينية الأسبق، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا".