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إعادة فتح المساجد قريباً : الدعوة إلى إحترام الإجراءات الوقاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرات
إعادة فتح المساجد قريباً : الدعوة إلى إحترام الإجراءات الوقاية

الجزائر - أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة التزام المصلين و بشكل صارم بالإجراءات الوقاية ضد وباء كوفيد-19 بعد فتح المساجد خلال الايام المقبلة.

و قال السيد جراد خلال اشرافه رفقة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات و منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة أن" فتح المساجد لا يعني ان ننسى تواجد الوباء",  مضيفا ان "المسجد يجب ان يكون نموذجا لاحترام هذه الاجراءات الوقائية بما فيها احترام مسافات التباعد الاجتماعي و ارتداء الأقنعة الواقية ".

وأوضح أن "المساجد لا يجب أن تكون سببا لانتشار الوباء بل بالعكس لابد ان تكون سببا لتوقفه و ذلك عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية ".

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كما دعا المواطنين و المصلين للحفاظ على هذه الأماكن المقدسة و الحرص على نظافتها.

 

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 16:32
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إعادة فتح المساجد قريباً : الدعوة إلى إحترام الإجراءات الوقاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 35 مرة   شارك

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