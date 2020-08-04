حادث انهيار جزئي لنفق بمنجم بعين أزال: رئيس الجمهورية يعزي عائلات الضحايا

الجزائر- لقي عاملان مصرعهما واصيب ثالث في انفجار متبوع بانهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية و المواد النافعة (الشعبة الحمراء) وقع صباح الثاثاء بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال (50 كم جنوب سطيف) .

وقد كلف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وزير المناجم السيد محمد عرقاب بالتوجه الى مدينة عين أزال (ولاية سطيف) ليتابع عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن الحادث وتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم.

وتفيد التحقيقات الاولية ان سبب الانفجار يعود الى خطا في استعمال المتفجرات المستخدمة عادة في استخراج المواد غير الحديدية.

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وتتواصل حاليا عملية البحث تحت الانقاض تحت اشراف المدير الولائي للحماية المدنية وحضور والي الولاية للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين داخل النفق .