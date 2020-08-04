رئيس الجمهورية يعزي عائلة الوزير الأسبق الراحل أمحمد بن رضوان

و جاء في البيان: "على إثر وفاة الوزير الأسبق للشؤون الدينية الطبيب والأستاذ الجامعي أمحمد بن رضوان طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، اعتبر فيها وفاة الراحل خسارة لما عرف به في حياته من تواضع العلماء، والدعوة إلى الموعظة الحسنة، ونشاط في حقل التنوير عبر مساهماته القيمة في وسائل الإعلام".

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