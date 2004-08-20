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كوفيد-19: المصلون مطالبون باحترام الإجراءات الوقاية في المساجد بعد فتحها قريبا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 13:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
كوفيد-19: المصلون مطالبون باحترام الإجراءات الوقاية في المساجد بعد فتحها قريبا

الجزائر - أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة التزام المصلين و بشكل صارم بالإجراءات الوقاية ضد وباء كوفيد-19 بعد فتح المساجد خلال الايام المقبلة.

و قال السيد جراد خلال اشرافه رفقة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات و منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة أن" فتح المساجد لا يعني ان ننسى تواجد الوباء",  مضيفا ان "المسجد يجب ان يكون نموذجا لاحترام هذه الاجراءات الوقائية بما فيها احترام مسافات التباعد الاجتماعي و ارتداء الأقنعة الواقية ".

وأوضح أن "المساجد لا يجب أن تكون سببا لانتشار الوباء بل بالعكس لابد ان تكون سببا لتوقفه و ذلك عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية ".

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كما دعا المواطنين و المصلين للحفاظ على هذه الأماكن المقدسة و الحرص على نظافتها.

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كوفيد-19: المصلون مطالبون باحترام الإجراءات الوقاية في المساجد بعد فتحها قريبا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 13:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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