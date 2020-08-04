حادث منجم عين أزال: تكليف عرقاب للتوجه إلى عين المكان وتقديم تعازيه لعائلات الضحايا

وكان حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة (الشعبة الحمراء) بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال (50 كم جنوب سطيف) مسبوقا بانفجار قد وقع صباح اليوم حيث لقي اثره عاملان مصرعهما وأصيب ثالث حسب مصالح الحماية المدنية.
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وأوضحت مصالح الحماية ان عملية البحث متواصلة حاليا تحت الانقاض تحت اشراف مدير الولائي للحماية المدنية وحضور والي الولاية للتأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق.