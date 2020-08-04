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حادث منجم عين أزال: تكليف عرقاب للتوجه إلى عين المكان وتقديم تعازيه لعائلات الضحايا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 12:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
حادث منجم عين أزال: تكليف عرقاب للتوجه إلى عين المكان وتقديم تعازيه لعائلات الضحايا

الجزائر - كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء وزير المناجم السيد محمد عرقاب للتوجه الى مدينة عين أزال (ولاية سطيف) لمتابعة عن كثب تطور الوضعية الناجمة عن حادث الانهيار الجزئي لنفق تنقيب عن المواد غير الحديدية و المواد النافعة، ولتقديم تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم، حسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية.

وكان حادث انهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية والمواد النافعة (الشعبة الحمراء) بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال (50 كم  جنوب سطيف) مسبوقا بانفجار قد وقع صباح اليوم حيث لقي اثره عاملان مصرعهما وأصيب ثالث حسب مصالح الحماية المدنية.

إقرأ أيضا: سطيف: وفاة عاملين واصابة ثالث في انهيار جزئي لنفق بمنجم الشعبة الحمرة بعين أزال

وأوضحت مصالح الحماية ان عملية البحث متواصلة حاليا تحت الانقاض تحت اشراف مدير الولائي للحماية المدنية وحضور والي الولاية  للتأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق.

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حادث منجم عين أزال: تكليف عرقاب للتوجه إلى عين المكان وتقديم تعازيه لعائلات الضحايا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 12:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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