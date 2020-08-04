كوفيد-19: المصلون مطالبون باحترام الإجراءات الوقاية في المساجد بعد فتحها قريبا -

حوادث المرور: انخفاض في نسبة الوفيات ب 37ر21 بالمئة خلال السداسي الاول من 2020 -

كوفيد-19: تسجيل حالة إصابة جديدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين -

الوادي: الدوبارة الأكلة الشعبية الأكثر رواجا في فصل الصيف -

حادث منجم عين أزال: تكليف عرقاب للتوجه إلى عين المكان وتقديم تعازيه لعائلات الضحايا -

صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية -

كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية يوم الاثنين المقبل -

سطيف: وفاة عاملين واصابة ثالث في انهيار جزئي لنفق بمنجم الشعبة الحمرة بعين أزال -

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان مولى مولى وحكايات أخرى -

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني -

هزة أرضية بقوة 3،5 درجات بولاية وهران -

فدرالية عمال الغابات تستنكر التخريب الممنهج للثروة الغابية -

كورونا: برمجة إعادة فتح دور العبادة والشواطئ وأماكن الاستراحة بشكل تدريجي -

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد -

محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش -

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر -

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة -

عقد بين ممثلي المتهم حداد و شركة أمريكية : مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقا ابتدائيا -

كوفيد-19: الجزائر تسعى لتكون في الموعد ومن الأوائل لاقتناء اللقاح -