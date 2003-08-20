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محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 20:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش

الجزائر - التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يوم الاثنين 4 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي خالد درارني و الناشطين سمير بلعربي و موح سليمان حميطوش المتابعين بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح".

كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.

و تجري المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة فيما يتواجد المتهمان الاخران بلعربي سمير و حميطوش تحت الرقابة القضائية.

و خلال استجوابهم نفى المتهمون كل التهم الموجهة اليهم مؤكدين بأنهم "كانوا كسائر الجزائريين في الحراك الشعبي و لم يحرضوا على العنف.

ومن جانبه اعتبر خالد درارني أن تواجده خلال مسيرات الحراك كان في اطار "عمله كصحفي" و أن كل ما كان ينشره عبر صفحته في حساب التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" يندرج في "نفس الاطار" و كان "ينقل فقط شعارات المتظاهرين لا غير".

و أضاف المتهم أن الاراء التي كان يبديها بخصوص الحراك "لم يكن فيها أي شتم أو سب أو مساس بالوحدة الوطنية" مشيرا الى أن تغطياته للأحداث " شملت أيضا المسيرات المناهضة للحراك و الداعمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019".

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 20:08
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محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 20:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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