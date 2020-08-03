بن زيان يتباحث مع السفير الأمريكي حول امكانية تطوير التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

الجزائر - تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان يوم الاثنين مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون ديرو شيه, حول امكانية تطوير التعاون وتوسيع آفاقه في التكوين والبحث والتبادل العلمي بين جامعات البلدين, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح بيان صدر عقب استقبال الوزير للسفير الامريكي بمقر الوزارة أن المحادثات بين الطرفين "شملت عددا من المسائل خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي, ومن بينها برنامج " فول برايت" للتكوين, وأيضا امكانيات تطوير التعاون وتوسيع افاقه في التكوين والبحث وكذا تشجيع حركية الاساتذة الباحثين والتبادل العلمي بين الجامعات في البلدين من أجل التقارب واكتساب الخبرات والتجارب الميدانية والعملية".

وبما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر "ينفتح على المحيط الاقتصادي", -يضيف البيان- فإن الوزير "طلب من الجانب الامريكي المساعدة في الاستفادة من تجارب الجامعات الأمريكية التي لها باع طويل في ميدان التمهين والتشغيل". كما اتفق الطرفان ايضا "على تنويع التعاون ليشمل العديد من التخصصات العلمية والبحثية الأخرى".