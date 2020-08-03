Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن زيان يتباحث مع السفير الأمريكي حول امكانية تطوير التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الجزائر - تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان يوم الاثنين مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون ديرو شيه, حول امكانية تطوير التعاون وتوسيع آفاقه في التكوين والبحث والتبادل العلمي بين جامعات البلدين, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح بيان صدر عقب استقبال الوزير للسفير الامريكي بمقر الوزارة أن المحادثات بين الطرفين "شملت عددا من المسائل خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي, ومن بينها برنامج " فول برايت" للتكوين, وأيضا امكانيات تطوير التعاون وتوسيع افاقه في التكوين والبحث وكذا تشجيع حركية الاساتذة الباحثين والتبادل العلمي بين الجامعات في البلدين من أجل التقارب واكتساب الخبرات والتجارب الميدانية والعملية".

وبما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر "ينفتح على المحيط الاقتصادي", -يضيف البيان- فإن الوزير "طلب من الجانب الامريكي المساعدة في الاستفادة من تجارب الجامعات الأمريكية التي لها باع طويل في ميدان التمهين والتشغيل". كما اتفق الطرفان ايضا "على تنويع التعاون ليشمل العديد من التخصصات العلمية والبحثية الأخرى".

و في بداية اللقاء تطرق الطرفان إلى الوضعية الوبائية الراهنة وكيفية التعامل معها حيث تم  في هذا الإطار عرض الوزير أهم محاور البروتوكول الصحي الذي أعده القطاع من أجل مواجهة جائحة (كوفيد-19), لاختتام السنة الجامعية الحالية وتحضير دخول الموسم الجامعي المقبل 2021/2020 .

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 16:49
كلـمات مفتـاحيــة :
بن زيان يتباحث مع السفير الأمريكي حول امكانية تطوير التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.03

مصالح الشرطة تنظم 3581 نشاط توعوي للوقاية من المخدرات خلال السداسي الأول من 2020

20.08.03

كورونا: 507 إصابة جديدة, 482 حالة شفاء و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.08.03

حركة حماس تندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتعتبرها "رسالة تصعيد وعدوان"

20.08.03

بن زيان يتباحث مع السفير الأمريكي حول امكانية تطوير التعاون في التعليم العالي والبحث…

20.08.03

قطاع التضامن سيرتكز على "استغلال أوسع" للتكنولوجيات الحديثة

20.08.03

مكافحة فيروس كورونا: الحركة الجمعوية الوطنية على قدم و ساق

الأكثــر قـراءة

20.07.30

الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة

20.07.29

كرة القدم: مولودية الجزائر في رابطة الأبطال و وفاق سطيف في كأس الكنفيدرالية

20.07.28

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

20.07.30

سحب 392 مليار دج من مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية للبنوك خلال شهر يوليو

20.07.30

عيد الأضحى المبارك : تهاني الرئيس تبون للشعب الجزائري

20.07.28

الكاتب والسياسي كريم يونس يقدم آخر أعماله في الجزائر