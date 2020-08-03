تشييع جنازة الفقيد محمد بن رضوان بمقبرة بوزريعة

الجزائر - تم بعد ظهر يوم الاثنين بمقبرة سيدي أمحمد ببوزريعة بالجزائر العاصمة تشييع جنازة الفقيد محمد بن رضوان وزير الشؤون الدينية الأسبق الذي وافته المنية في وقت سابق من نهار اليوم عن عمر ناهز 70 سنة.

وحضر مراسيم الجنازة أعضاء من عائلة الفقيد و عدد من الاقارب و الاصدقاء.

وكان المرحوم المولود يوم 20 أغسطس 1950 ببوينان (ولاية البليدة) قد تقلد منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة التي ترأسها سيد أحمد غزالي في الفترة الممتدة من 1991 إلى 1992.

كما شغل الراحل منصب نائب رئيس مؤسسة الأمير عبد القادر, كما مارس مهنة الطب بصفته أستاذ مساعد بمصلحة الأمراض الجلدية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.

واثر هذا المصاب بالجلل تقدم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى واعضائه بخالص التعازي راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم جميع أفراد عائلته جميل الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.