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تكذيب على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشان امتحان البكالوريا دورة سبتمبر 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 13:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
تكذيب على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشان امتحان البكالوريا دورة سبتمبر 2020

الجزائر - فندت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين معلومات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرارات مزعومة تقضي باعتماد نظام الإنقاذ و إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 في المواد الأساسية فقط. 

وأكدت الوزارة في بيان تحصلت وأج على نسخة منه أنه " تبعا لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ادعاءات بشأن قرارات تخص امتحان شهادة البكالوريا فان وزارة التربية الوطنية تفند تفنيدا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى تغليط الراي العام والتأثير على نفسية واستقرار التلاميذ خلال هذه الفترة الحاسمة المرتبطة بتحضير الامتحان والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة والاستعداد والتركيز والمرافقة".

ودعا البيان الجميع إلى الكثير من اليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي من خلال الاطلاع اليومي على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الوزارة كل التلاميذ الى اليقظة والحذر والقدرة على التمييز فيما يخص المعلومات التي تصلهم خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

يشار إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا معلومات أسندتها إلى الوزارة الوصية مفادها "اعتماد الإنقاذ لمن تحصلوا على معدل 9 من 20 في امتحان شهادة البكالوريا وكذا إجرائه في المواد الأساسية فقط".

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تكذيب على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشان امتحان البكالوريا دورة سبتمبر 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 13:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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