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وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان في ذمة الله

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 10:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان في ذمة الله

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الاثنين، وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان عن عمر ناهز 70 سنة إثر مرض عضال، حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد تقلد الفقيد، المولود يوم 20 أغسطس 1950 ببوينان (ولاية البليدة)، منصب وزير الشؤون الدينية في الحكومة التي ترأسها سيد أحمد غزالي في الفترة الممتدة من 1991 إلى 1992.

كما شغل الراحل منصب نائب رئيس مؤسسة الأمير عبد القادر، كما مارس مهنة الطب بصفته أستاذ مساعد بمصلحة الأمراض الجلدية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.

للإشارة، سيتم تشييع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم بمقبرة سيدي أمحمد ببوزريعة بأعالي العاصمة.

وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدم المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي، وجميع عمال الوكالة بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى زميلهم عبد الوهاب بن رضوان، نجل الفقيد، وإلى كافة أفراد عائلته، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان في ذمة الله
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 10:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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