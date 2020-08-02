رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سعيد عمارة -

الرئيس تبون يترأس الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن -

عيد الأضحى : تذبذبات التموين بالمياه راجعة الى استهلاك قياسي يفوق القدرات المتاحة -

الوزير الأول ينصب خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات -

قسنطينة: رفع الحجر الصحي عن 510 رعية جزائري تم إجلاؤهم من كندا و قطر -

أسير مدني صحراوي يضرب إنذاريا عن الطعام -

غابة باينام : جمع ما يفوق 32 طن من النفايات منذ بداية الحجر الصحي -

الجزائر ستكون من الدول الأوائل التي ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا -

نقص السيولة وحرائق الغابات والنقص في التزود بالمياه أعمال مدبرة تهدف الى خلق الفتنة -

انطلاق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر و المجمع البترولي -

كورونا: 515 إصابة جديدة, 431 حالة شفاء و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة -

الوزير الأول يعزي أسرتي الصحفيين الفقيدين عبد المجيد بن حديد وعزيز خلفاوي -

الألعاب المتوسطية وهران-2022 : ترقب استلام ملعب سيق الجديد في ديسمبر المقبل -

وفاة سعيد عمارة : الجزائر فقدت مجاهدا مخلصا لوطنه وقيمه ورياضيا محترفا -

إجلاء 9536 مواطنا الى غاية 30 يوليو الماضي -

عيد الأضحى : نسبة المعدل الوطني لمداومة التجار بلغت 88ر99 بالمئة خلال اليومين الاولين -

كوفيد- 19/ دخول الاتحاد الأوروبي: عدم وجود الجزائر ضمن قائمة البلدان لا يحدث أي أثر عملي -

وفاة سعيد عمارة: جبهة التحرير الوطني تشيد بمسار المرحوم الثري -

إطلاق تطبيق لإيداع الحسابات الاجتماعية عبر الأنترنت قريبا -