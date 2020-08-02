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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سعيد عمارة

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سعيد عمارة

الجزائر- بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم سعيد عمارة الذي وافته المنية يوم الأحد عن عمر ناهز 87 سنة, أشاد فيها بمناقب الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية وبنضاله أثناء الثورة التحريرية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة المجاهد ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمدرب سعيد عمارة طيب الله ثراه, بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد, أشاد فيها بمناقب ومآثر الراحل وما قدمه من خدمات للنوادي الرياضية الوطنية. كما نوه السيد الرئيس بنضال الفقيد ضمن فريق جبهة التحرير الوطني أثناء ثورة التحرير المباركة من أجل التعريف بكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وتوسيع دائرة أنصاره في الخارج".

اقرأ أيضا : كرة القدم: وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة

 

آخر تعديل على الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 20:14
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سعيد عمارة
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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