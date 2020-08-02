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الرئيس تبون يترأس الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الرئيس تبون يترأس الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, غدا الاثنين, اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, صباح غد الاثنين, اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن".

آخر تعديل على الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 20:06
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الرئيس تبون يترأس الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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